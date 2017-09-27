Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»

Лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» признан полузащитник английской команды Филиппе Коутиньо.
Именно Коутиньо на 31-й минуте отметился голом, который позволил «Ливерпулю» сравнять счёт.
Бразилец в штрафной сыграл в «стенку» с Садио Мане, выскочил один на один и расстрелял ворота Артёма Реброва.
Напомним, что матч «Спартак» — «Ливерпуль», прошедший на стадионе «Открытие Арена», завершился вничью со счётом 1:1.
Хендерсон: в другой день «Ливерпуль» бы выиграл со счётом 3:0 или 4:0