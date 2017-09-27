Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти продемонстрировал рану, которую получил во время домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Итальянцу наложили три шва.
«Три шва», — написал Боккетти в «Инстаграме» и прикрепил соответствующую фотографию.
Боккетти наложили три шва после матча с «Ливерпулем»
Фото: instagram.com/salvatorebocchetti/
Сразу после встречи Сальваторе признался, что ему и его партнёрам тяжело играть в таком напряжённом графике и футболисты красно-белых ощущают боль в мышцах. В поединке с «Ливерпулем» сразу три игрока команды: Артём Ребров, Александр Самедов и Ивелин Попов — были вынуждены покинуть поле досрочно из-за травм.
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