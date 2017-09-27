«Манчестер Сити» — «Шахтёр» — 2:0. Видеообзор матча

В матче 2-го тура группы F Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над донецким «Шахтёром». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
На 48-й минуте счёт во встрече открыл Кевин Де Брёйне. На 70-й минуте мог отличиться Серхио Агуэро, но пенальти в его исполнении отразил Андрей Пятов. В конце второго тайма окончательный результат установил Рахим Стерлинг.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Шахтёр» доступен на официальном сайте УЕФА.
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