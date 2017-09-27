Степаненко: пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот «МС» – стопроцентным

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы хотели действовать компактно и не давали разыгрывать мяч в середине поля. В первом тайме это выходило. Исход встречи решил гол де Брёйне на 48-й минуте. Пропустили сразу после перерыва, поэтому стало тяжело: нужно было раскрываться и рисковать, отсюда большее количество моментов у «Манчестер Сити».
Пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот соперника – стопроцентный. На судьях сказался фактор гранда, а мы к этому уже привыкли, если вспомнить матчи с «Реалом» или «Баварией». Однако провели хороший поединок, играли в футбол, а не отбивались.Уходя с поля, каждый из нас может сказать: сделали всё, чтобы проявить себя достойно и ехать домой с высоко поднятой головой.
Очень важны два стыковых матча с «Фейеноордом». Они будут ещё сложнее. Если сейчас нас могли где-то недооценивать, то здесь предстоит равное по силам противостояние, и в нём нужно будет показывать мастерство", — приводит слова Степаненко пресс-служба «Шахтёра».