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Сарри: очень зол из-за гола, который «Наполи» пропустил в концовке

27 сентября 2017, среда. 08:31 Футбол

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Фейеноордом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

«Я очень зол из-за гола, который мы пропустили. В турнире, где имеет значение разница мячей, нельзя пропускать такой гол за 10 секунд до конца встречи. Я не могу быть удовлетворён.

Мы хорошо играли, создали множество моментов. Но мне не понравилось, что мы ничего не позволяли сделать «Фейеноорду», но всё равно пропустили один гол и могли пропустить с пенальти. Очевидно, мы что-то делаем совершенно не так. Мы должны забивать больше мячей, учитывая, сколько у нас было возможностей. Да и пропущенный в самой концовке гол оставил горький осадок", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Фейеноорд Маурицио Сарри
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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