Сарри: очень зол из-за гола, который «Наполи» пропустил в концовке

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Фейеноордом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
«Я очень зол из-за гола, который мы пропустили. В турнире, где имеет значение разница мячей, нельзя пропускать такой гол за 10 секунд до конца встречи. Я не могу быть удовлетворён.
Мы хорошо играли, создали множество моментов. Но мне не понравилось, что мы ничего не позволяли сделать «Фейеноорду», но всё равно пропустили один гол и могли пропустить с пенальти. Очевидно, мы что-то делаем совершенно не так. Мы должны забивать больше мячей, учитывая, сколько у нас было возможностей. Да и пропущенный в самой концовке гол оставил горький осадок", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»