Защитник «Манчестер Сити» Менди может пропустить весь сезон из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди рискует больше не сыграть в текущем сезоне. Менди был вынужденно заменён в матче с «Кристал Пэлас» из-за травмы колена, которая, судя по всему, очень серьёзна. 23-летний игрок отправится в Барселону на консультацию к врачам.
«Он улетает в Барселону. Наше первое впечатление — он пропустит больше, чем мы ожидали, и это плохо. Я почти уверен, что он будет отсутствовать дольше, чем нам бы хотелось. В январе мы будем думать по поводу его возможной замены», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Менди пополнил состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Манкунианцы заплатили за защитника «Монако» £ 52 млн (около € 57 млн) в качестве компенсации.
Защитник «Манчестер Сити» Менди приступил к тренировкам