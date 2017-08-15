Защитник «Манчестер Сити» Менди приступил к тренировкам

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди приступил к тренировкам в общей группе футболистов, ведущих подготовку к матчу с «Эвертоном» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает ВВС.
23-летний француз восстановился после повреждения и может дебютировать в составе «горожан» во встрече с соперниками из Ливерпуля 21 августа.
Менди пополнил состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Манкунианцы заплатили за защитника «Монако» £ 52 млн (около € 57 млн) в качестве компенсации.
Новичок «Манчестер Сити» Менди из-за повреждения не сможет играть 2-3 недели