Манчини: матч с «Реалом Сосьедад» будет одним из самых сложных в сезоне

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что матч второго тура группового турнира Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» будет самым сложным в текущем сезоне. Об этом специалист сказал на пресс-конференции.
«Реал Сосьедад» — сильная команда, одна из самых сильных в чемпионате Испании. У соперника много хороших игроков, команда обладает настоящим спортивным характером. Нам предстоит тяжелейший матч, один из самых сложных в этом сезоне.
Не думаю, что три последние поражения «Реала Сосьедад» окажут влияние на завтрашний матч. Все эти встречи были довольно странными, поражение от мадридского «Реала» вообще объяснимо, один раз команда проиграла на 90-й минуте. Что касается игры с «Леванте», то «Реал Сосьедад» смотрелся хорошо.
Я в России всем доволен, мне нравится в Санкт-Петербурге. Стадион в Краснодаре — превосходный, он один из лучших, которых я видел. В список лучших футбольных арен для меня входит и стадион «Зенита». В целом видно, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира. Уровень команд повышается. Мне радостно смотреть за развитием футбола в вашей стране. Надеюсь, что поле на стадионе в Петербурге не придётся менять, в течение перерыва над ним должны поработать.
Нашей команде ещё нужно время, чтобы построить команду, которая будет способна выигрывать на европейском уровне», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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