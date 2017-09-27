Защитнику «Кёльна» Раушу разрешено выступать за сборную России

Защитнику «Кёльна» и сборной России Константину Раушу разрешено выступать за российскую национальную команду. Об этом говорится на официальном сайте РФС.
25 сентября состоялось очередное заседание комитета по статусу игроков ФИФА. Российский футбольный союз получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым футболисту Константину Раушу разрешено выступать за национальную сборную России. Информацию прокомментировал генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.
«Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России», — отметил Алаев.