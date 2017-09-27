100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Газзаев: нужна система, с которой клубы РФ существовали бы за счёт частных денег

27 сентября 2017, среда. 15:44 Футбол

Футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП), созданной при комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму, высказался за финансирование российских клубов из частных денег.

«Необходимо создать такую систему, при которой все профессиональные российские клубы существовали бы за счёт частных денег или за счёт государственно-частного партнерства, только тогда они будут соответствовать финансовому фэйр-плей», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Газзаев: из-за плохого судейства отстранили лучшего игрока мира, это недопустимо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Газзаев
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
15:52 Градиленко: Оланаре будет бодаться против «Манчестер Юнайтед»
15:48 Чарльтон: любой матч ЛЧ в Москве напоминает мне о победе «МЮ» в 2008 году
15:44 Газзаев: нужна система, с которой клубы РФ существовали бы за счёт частных денег
15:30 Сборная России U17 стартовала с победы в отборе на юношеский чемпионат Европы
15:26 Рауш будет готовиться в составе сборной РФ к ближайшим контрольным матчам и ЧМ
15:13 Нападающий «Бордо» Малком продлил контракт
15:06 Полузащитник «Арсенала» Озил провёл экскурсию по своему дому
15:06 В «Челси» уверены, что Азар подпишет соглашение с окладом £ 300 тыс. в неделю
14:55 Гамшик: «Наполи» посвящает победу над «Фейеноордом» Милику
14:46 На фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи будет направлено 230 млн рублей
14:33 Джеррард: «Спартак» в Юношеской лиге УЕФА был лучше «Ливерпуля»
14:28 Фернандиньо: «Шахтёр» играет очень-очень хорошо, меня это очень радует
14:11 Симеоне считает Облака и Куртуа лучшими вратарями в мире
14:07 Болельщики «худшей команды мира» недовольны победами своего клуба
14:00 Смотрите матч ЦСКА — «МЮ» и выигрывайте футбольные призы в пабах Москвы
13:56 Н. Чернов: любой нападающий позавидует технике Васина
13:52 Конте: испанцы доминируют в еврокубках, «Челси» попытается изменить эту традицию
13:50 Сборная ФНЛ 28 ноября сыграет с командой итальянской Серии В
13:34 Моуринью: у ЦСКА красивый стадион, хорошее поле, лучшее, что я видел в России
13:33 В. Березуцкий: как футболист я родился в ЦСКА, вырос и, скорее всего, умру
13:23 С. Навас: труднее всего было играть против Месси и Левандовского
13:11 ЦСКА: просим болельщиков не поддаваться на возможные провокации
13:09 УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»
13:00 Как ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» готовились к матчу в Москве. Фоторепортаж
12:58 Защитнику «Кёльна» Раушу разрешено выступать за сборную России
12:56 Шатов, скорее всего, не поможет «Зениту» в матче с «Реалом Сосьедад»
12:50 Манчини: матч с «Реалом Сосьедад» будет одним из самых сложных в сезоне
12:49 Манчини: мне начала нравиться игра Дзюбы
12:47 ЦСКА готовит масштабный перформанс на игру с «Манчестер Юнайтед»
12:40 Дриусси: «Зенит» постарается отплатить фанатам хорошей игрой с «Реалом Сосьедад»
12:33 Состоялась жеребьёвка, определившая хозяев полей в 1/8 финала Кубка России
12:28 Глава КДК РФС: «Спартак» может быть оштрафован за баннер «УЕФА мафия»
12:21 Аспиликуэта не считает «Челси» одним из фаворитов Лиги чемпионов
12:17 Симеоне: «Атлетико» и «Челси» похожи, но Конте не пытается скопировать наш стиль
12:03 Тухель отказался стать новым главным тренером «Вест Хэма»
11:43 Александер-Арнольд: «Ливерпуль» разочарован результатом матча со «Спартаком»
11:30 Созин: хотелось бы увидеть ЦСКА в таком же состоянии, как вчера играл «Спартак»
11:24 Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки
11:11 Шатов, Жирков и Лодыгин готовятся к матчу с «Реалом Сосьедад» в общей группе
11:03 «Интер» не заинтересован в услугах Озила
10:55 Созин — о матче «Спартак» — «Ливерпуль»: давно такого футбола в России не видел
10:51 Защитник «Манчестер Сити» Менди может пропустить весь сезон из-за травмы
10:29 Адвокат рассказал, как однажды ушёл с тренировки «Зенита»
10:27 Моуринью недоволен графиком матчей «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге
10:00 Пономарёв: в обороне ЦСКА против «МЮ» выдержит. Защита у нас солидная
Все новости RSS
Партнерский контент