Газзаев: нужна система, с которой клубы РФ существовали бы за счёт частных денег

Футбольный специалист, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП), созданной при комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму, высказался за финансирование российских клубов из частных денег.
«Необходимо создать такую систему, при которой все профессиональные российские клубы существовали бы за счёт частных денег или за счёт государственно-частного партнерства, только тогда они будут соответствовать финансовому фэйр-плей», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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