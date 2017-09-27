«Спартак» показал худший результат по ударам по воротам за последние 10 лет

«Спартак» в матче против «Ливерпуля» во 2-м туре Лиги чемпионов нанес всего три удара по воротам соперника. По данным InStat, это худший результат команды за последние 10 лет. За это время дважды фиксировался результат в четыре удара за матч – в 2014 году (победа над «Динамо» 2:1) и в 2012 году (поражение от «Зенита» 0:5).
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «Спартака» стал лучшим по количеству и эффективности обводок (7 из 9 – 78% успешных) – это лучший результат игрового дня Лиги чемпионов по количеству успешных обводок. В текущем сезоне чемпионата Англии Мане демонстрирует более скромный результат по этому показателю – 55% при 6 попытках в среднем за 90 минут.
Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич выиграл больше всех единоборств в матче против «Ливерпуля» (14 из 22 – 65%). В чемпионате России хорват выигрывает в среднем 8,2 единоборства за 90 минут при эффективности 48%.
В то же время форвард «Спартака» Луис Адриано стал лидером игрового дня Лиги чемпионов по количеству проведённых единоборств в нападении (25, из них 9 выигранных – 36%). В чемпионате России форвард в среднем за 90 минут проводит 17,8 единоборств в атаке (44% успешных).