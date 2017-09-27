У голкипера «Спартака» Селихова родился сын

Сегодня, 27 сентября, у голкипера московского «Спартака» Александра Селихова родился сын, которого назвали Артёмом. Об этом в своём «инстаграме» сообщила супруга 23-летнего футболиста Анна.
Малыш появился на свет утром. Примечательно, что накануне вечером Селихов по ходу матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) был вынужден вступить в игру на 68-й минуте вместо получившего травму вратаря Артёма Реброва. Александр не пропустил в оставшееся время матча, совершил несколько важных спасений ворот, став одним из лучших игроков по итогам встречи в составе своей команды.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Анны Селиховой.
Лебедев: Ребров и Селихов вытащили матч с «Ливерпулем» и спасли «Спартак»