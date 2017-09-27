Форвард «Брайтона» Хемед дисквалифицирован на три матча за грубую игру

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» Томера Хемеда за грубую игру в одном из эпизодов домашнего матча с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) в 6-м туре чемпионата Англии, сообщает BBC Sport.
В FA признали, что 30-летний израильский футболист сыграл умышленно грубо в эпизоде на 88-й минуте, когда он наступил на ногу защитнику команды соперника Деандре Йедлину. Этот эпизод не заметили арбитры, но он попал в телетрансляцию матча.
Таким образом, Хемед не поможет «Брайтону» в ближайших матчах команды с «Арсеналом» (1 октября), «Эвертоном» (15 октября) и «Вест Хэм Юнайтед» (20 октября).
Посмотреть видео инцидента можно в «Твиттере».
«Брайтон энд Хоув Альбион» выиграл у «Ньюкасла» в матче АПЛ