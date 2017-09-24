«Брайтон энд Хоув Альбион» выиграл у «Ньюкасла» в матче АПЛ

«Брайтон энд Хоув Альбион» победил «Ньюкасл Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в дебюте второго тайма забил Томер Хемед, результативной передачей отметился Дэйл Стивенс.
«Брайтон энд Хоув Альбион», имеющий в активе семь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед», который набрал девять баллов, находится на восьмой строчке.