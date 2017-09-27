Ди Франческо: если «Карабах» шёл вперёд, казалось, что от этого зависят их жизни

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился впечатлениями от победы над «Карабахом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Не нужно расстраиваться после победы. Мы, конечно, могли бы играть лучше после того, как повели со счётом 2:0, но не будем забывать, что „Рома“ давно не выигрывала в Лиге чемпионов, нам было трудно играть в такой атмосфере.
Каждый раз, когда «Карабах» получал мяч и бежал вперёд, казалось, что от этого зависит их жизнь. Мы могли бы лучше контролировать мяч в последние минуты, но если «Карабах» попал в Лигу чемпионов, значит это классная команда, с характером», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.
Найнгголан: возможно, игроки «Ромы» подумали, что в Баку будет легко