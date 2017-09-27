Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»

«Атлетико» уступил «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 39-й минуте Давид Луис после подачи на ближнюю штангу рукой придержал за майку соперника и не позволил тому пробить. Антуан Гризманн с пенальти пробил практически по центру — по ширине, и ближе к перекладине — по высоте, а голкипер прыгнул в левый от себя угол.
На исходе часа игры Эден Азар получил мяч на левом фланге и навесил в центр на Альваро Морату, тот головой опередил Диего Година и переправил мяч в дальний угол. В концовке Маркос Алонсо в касание прострелил низом в центр на Миши Батшуайи, и он с близкого расстояния направил мяч в ближний нижний угол.