Лучшим игроком матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» признан Лукаку

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА принимал на своём поле английский клуб«Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча, передает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов со ссылкой на сотрудника пресс-службы УЕФА.
Бельгийский форвард провел на поле весь матч и оформил дубль, забив первый и третий голы «Манчестер Юнайтед» в этой встрече.
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