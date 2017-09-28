Мората: всегда приятно забить первый гол на новом стадионе

Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанец стал автором первого гола с игры на стадионе «Ванда Метрополитано» в Лиге чемпионов.
«Для „Челси“ это была большая проверка, и мы одержали очень важную победу. Всё-таки „Атлетико“ не так давно играл в финале Лиге чемпионов. После успеха в Мадриде мы можем возвращаться в Лондон со спокойной душой и с правильным настроем готовиться к следующему матчу в Премьер-лиге.
Всегда приятно забить первый гол на новом стадионе, и я этому очень рад. Здорово играть вместе с таким футболистом, как Азар. Он входит в число лучших в мире, и иметь такого партнёра — это удача», — сказал Мората в интервью BT Sport.
Видео гола Мораты и наиболее яркие моменты матча можно посмотреть на сайте УЕФА.