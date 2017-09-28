Роббен: «Баварии» нужно собраться после поражения в Париже

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение от «ПСЖ» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
«Мы тщательно готовились. У нас был хороший настрой перед игрой. Всё было где-то рядом, но, к сожалению, мы не смогли забить. Я не знаю, как много фланговых подач и угловых у нас сегодня было, но очевидно, что их контратаки были очень опасными. Они сыграли эффективно и забили три гола. Нам нужно собраться», — приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».
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