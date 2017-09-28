«Крузейро» выиграл Кубок Бразилии, одержав в финале победу над «Фламенго». Обе встречи финального противостояния завершились вничью — 1:1 и 0:0. По регламенту Кубка Бразилии выездные голы не имеют значения, а потому судьбу трофея решила серия пенальти. В ней точнее оказались футболисты «Крузейро» — 5:3.
Кубок Бразилии. Финал. Ответный матч
«Крузейро» — «Фламенго» — 0:0 (по пенальти — 5:3).
Первый матч — 1:1.
«Крузейро» стал пятикратным обладателем кубка Бразилии. Ранее команда завоёвывала этот трофей в 1993, 1996, 2000 и 2003 годах.