Аллегри: Игуаин никогда не был проблемой и никогда ею не будет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Олимпиакосом» (2:0) во втором туре Лиги чемпионов объяснил, почему не выпустил в основном составе нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец вышел на замену на 60-й минуте, а на 69-й открыл счёт в матче.
«Это был мой выбор. Игуаин пребывал в не лучшей форме в последнее время, но сегодня он уже лучше передвигался по полю и принимал правильные решения. Игуаин никогда не был проблемой и никогда ею не будет. Это игрок, который может изменить ситуацию и выиграть матч для команды.
Сегодня мы проявили терпение и сыграли умно. Их контратаки были опасны. «Олимпиакос» только что сменил тренера и аккуратно играл в обороне. Они перекрыли все зоны, и мы не могли передвигать мяч достаточно быстро. Но когда они устали и дали слабину, мы добились своего", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.