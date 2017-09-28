Вальверде: был бы обеспокоен, если бы у Л. Суареса не было голевых моментов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что не обеспокоен тем, что в последнее время нападающему команды Луису Суаресу голы даются нелегко. Наставник каталонской команды сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом», выигранного сине-гранатовыми со счётом 1:0.
«Он в прошлое воскресенье уже забил гол. Я был бы обеспокоен, если бы у Суареса не было голевых моментов. Однако он всегда близок к тому, чтобы поразить ворота соперников. И в этом матче он был близок к голу. Уверен, что Луис вновь будет забивать», — приводит слова Вальверде Marca.
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