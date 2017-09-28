«ПСЖ» в январе попробует приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес интересен «ПСЖ». El Mercurio сообщает, что в январе, с открытием трансферного окна, парижане попробуют приобрести 28-летнего чилийца. Контракт форварда истекает летом 2018 года, так что Алексис вправе будет вести переговоры с любым клубом.
Чтобы не дожидаться лета, «ПСЖ» попробует заполучить Алексиса уже в январе. Парижане готовы заплатить за нападающего € 10 млн.
Во время летнего трансфера за Алексиса Санчеса боролся «Манчестер Сити», но «Арсенал» не отпустил футболиста.
Венгер: «Арсенал» отказался от £ 60-70 млн за Алексиса Санчеса