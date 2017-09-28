Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Футболисты Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал») и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На награду также претендуют Гонсало Игуаин («Ювентус»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Венсан Абубакар («Порту») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
Неймар в домашнем матче с «Баварией» (3:0) отметился один голом и одной результативной передачей. Роналду в выездной игре с дортмундской «Боруссией» (3:1) забил два мяча, а Лукаку на выезде с ЦСКА (4:1) оформил дубль.
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