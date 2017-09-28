Льорис: Кейн для «Тоттехэма» — как Роналду для «Реала» или Месси для «Барсы»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис сравнил значимость нападающего Гарри Кейна для своей команды со значимостью Лионеля Месси для «Барселоны» или Криштиану Роналду для «Реала». В матче 2-го тура Лиги чемпионов против АПОЭЛ Кейн оформил свой шестой хет-трик в нынешнем году.
«В каждой сильной команде есть свой бомбардир. В „Тоттенхэме“ это Кейн. Он должен ещё многое доказать в Лиге чемпионов. Пять голов в двух матчах — это отлично, надеюсь, что он продолжит в том же духе. Мы не удивлены, ведь у него есть и талант, и навыки забивать важные голы. Он наш главный игрок, как это бывает во всех топ-командах. В „Реале“ это Роналду, а в „Барселоне“ — Месси», — цитирует Льориса Sky Sports.
Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ