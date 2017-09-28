ЦСКА: мы уверены, что с такой поддержкой победы обязательно придут

Московский ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4). Встречу посетили 29 072 зрителя, что стало рекордом для стадиона «ВЭБ-Арена».
«Уважаемые болельщики! ЦСКА в лице президента клуба, а также игроков и тренеров команды выражает вам огромную благодарность за красочную и активную поддержку во время матча с «Манчестер Юнайтед»!
Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний.
Вы вновь доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи. И пусть вчера был не самый удачный матч в исполнении команды, мы уверены, что с такой поддержкой победы обязательно придут», — говорится на официальном сайте столичного клуба.