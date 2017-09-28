На матче ЦСКА — «МЮ» был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ Арены»

На матче второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» (1:4) был обновлён рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ Арена». Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Сегодня на матче было 29 072 зрителя, это рекорд стадиона „ВЭБ-Арена“. Полностью были заполнены все сектора и все VIP-ложи, кроме гостевой трибуны, куда мы билеты продавать не имеем права», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Предыдущий рекорд был установлен в матче 26-го тура РФПЛ минувшего сезона, когда ЦСКА играл со «Спартаком» (1:2). На том матче побывало 27 352 зрителя.
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