Смит: ФИФА будет внимательно следить за ситуацией со стадионом в Самаре

28 сентября в Самаре побывала совместная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Комиссия провела встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, побывала на стройплощадке «Самара Арены» и ознакомилась с объектами инфраструктуры чемпионата мира 2018 года. Комиссию возглавляют генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Наш визит позволяет ФИФА совместно с администрацией стадиона спланировать будущую работу. Основной фокус сосредоточен на стадионе, но на деле мы осматриваем весь город: аэропорт, гостиницы, дороги, общественный транспорт. Утром мы получили обновлённую информацию от властей области и города по всем перечисленным вопросам.
Причиной задержки сроков работ является сложная конструкция крыши. Но мы получили полное подтверждение от правительства и местных властей, что будут приложены все усилия к скорейшему завершению работ. К работе привлечены большие силы, выделены все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца, думаю, будут ключевыми в подготовке этого объекта. ФИФА будет внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Смита «Волга Ньюс».
«Рад, что к нам в ходе визита присоединились врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и другие представители власти. Мы видим, что руководство региона уделяет очень большое внимание подготовке к чемпионату мира. Город делает многое, видно, что идёт масштабное благоустройство дорожной сети. Делается колоссальная работа. К лету 2018 года мы увидим её завершение», — отметил Сорокин.