Сауль: благодарю бога за то, что я не перешёл в «Фулхэм», когда мне было 16

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал, как в 16-летнем возрасте мог перейти в «Фулхэм», выступавший тогда в английской Премьер-лиге.
«Фулхэм» хотел приобрести меня, когда мне было 16. Тогда они играли в Премьер-лиге под руководством Марка Хьюза, и я был близок к тому, чтобы присоединиться к ним. По их замыслу первые три месяца я должен был просто тренироваться, а потом начать играть. Я мог перейти из второй команды «Атлетико» в клуб Премьер-лиги и был готов сделать этот шаг, но благодарю бога, что этого не случилось", — цитирует 22-летнего Сауля Daily Mail.
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