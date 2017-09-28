Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»

В матче 2-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» обыграл со счётом 3:1 «Реал Сосьедад».
Российской команде удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Эмилиано Ригони. На 24-й минуте Александр Кокорин воспользовался ошибкой голкипера гостей и сделал счёт 2:0. В конце первого тайма испанский коллектив один мяч отыграл — головой в ворота Андрея Лунёва мяч переправил Диего Льоренте. Окончательный результат на 60-й минуте установил Кокорин, замкнувший подачу в исполнении Бранислава Ивановича.
«Зенит» одержал вторую победу на старте группового этапа Лиги Европы и стал единоличным лидером своей группы.
В другом матче группы L норвежский «Русенборг» на своём поле со счётом 3:1 выиграл у македонского «Вардара».
Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 6 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 3; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.
Голы матча «Зенит» — «Реал Сосьедад» можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.