100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мевля: кто сильнее — «Сосьедад», «Краснодар» или «Спартак»? Пожалуй, «Краснодар»

28 сентября 2017, четверг. 22:54 Футбол

Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

«В эпизоде с пропущенным мячом в первом тайме мы потеряли концентрацию. Хорошо, что потом снова забили и победили. Мы понимали, что эта игра очень важна, конечно. Тренер говорил с нами об этом. Сегодня был тяжёлый матч, но главное, что мы выиграли его и заработали три очка. Испанская команда — сильнейший конкурент по группе.

Я рад, что сыграл уже несколько матчей подряд в стартовом составе. Это решение тренера добавляет мне уверенности как защитнику.

Кто сильнее — «Реал Сосьедад», «Краснодар» или «Спартак»? Пожалуй, выберу «Краснодар». Как раз предыдущий матч был с ними», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Кокорин: в «Зените» все очень довольны, победа за победой идут
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Миха Мевля
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
23:29 Роналду приобрёл Bugatti Chiron, разгоняющийся до 420 км/ч
23:17 Хёнесс: за последние пять дней Анчелотти отвернул от себя пять игроков «Баварии»
23:12 Венгер: БАТЭ показал довольно связную игру, и «Арсеналу» было непросто
23:00 Кузяев: в матче с «Реалом Сосьедад» футболисты «Зенита» отвели душу
22:54 Мевля: кто сильнее — «Сосьедад», «Краснодар» или «Спартак»? Пожалуй, «Краснодар»
22:52 М. Фернандеш — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы
22:45 Манчини объяснил, почему Дзюба остался в запасе на матч с «Реалом Сосьедад»
22:41 У игрока «Манчестер Сити» Менди разрыв передней крестообразной связки колена
22:41 Манчини: «Зенит» заслужил свои голы, «Реал Сосьедад» нам ничего не дарил
22:40 Лунёв: болельщики «Зенита» — просто лучшие, в России даже рядом никого нет!
22:35 Кокорин: в «Зените» все очень довольны, победа за победой идут
22:26 Тренер «Реала Сосьедад»: «Зенит» может далеко зайти в Лиге Европы
22:20 Ерохин: «Зениту» было важно обыграть прямых конкурентов по группе Лиги Европы
22:15 Дзюба вновь отказался от интервью, использовав фразу Рязанцева
22:10 Гол Кайседо помог «Лацио» обыграть «Зюлте-Варегем», «Ницца» разгромила «Витесс»
22:05 Фанаты «Фастава» скандировали «УЕФА — мафия!» перед началом игры с «Локомотивом»
21:54 «Арсенал» со счётом 4:2 победил БАТЭ, «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Кёльн»
21:52 «Ред Булл Зальцбург» одолел «Марсель», «Стяуа» переиграла «Лугано»
21:52 «Заря» победила «Атлетик» в Бильбао, «Герта» проиграла «Эстерсунду»
21:52 Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»
21:28 Жиру достиг отметки в 100 голов за «Арсенал»
21:20 Хави Гарсия: потерял в деньгах, когда перешёл из «Зенита» в «Бетис»
21:17 Филипе Луис из-за травмы пропустит матчи сборной Бразилии в октябре
20:55 Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Фаставом»
20:37 Эдерсон: английская Премьер-лига полностью оправдала мои ожидания
20:28 Защитник «Астаны» стал отцом во время матча Лиги Европы
20:13 Пресс-служба сборной России показала, как выглядит нога Панченко после операции
20:10 Фанаты «Зенита» поздравили Анюкова с днём рождения на матче с «Реалом Сосьедад»
20:06 Кришито проводит 200-й матч в составе «Зенита»
19:58 Диего Коста приступил к тренировкам с «Атлетико»
19:55 Манчини: соперничество испанской и итальянской школ? Отношу себя к русской школе
19:53 «Астана» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги Европы
19:44 «Зенит» — «Реал Сосьедад»: в старте хозяев впервые выйдут все пять аргентинцев
19:35 А. Ребров: ещё повоюем, всем спасибо за беспокойство, всё хорошо
19:29 Бенедито не собрал нужного количества подписей для вотума недоверия Бартомеу
19:27 Давид Луис: потянул Лукаса за майку, так как не хватило сил, чтобы сдержать его
19:05 Орлов: в российском футболе проблема номер один — лимит на легионеров
19:01 «Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
19:00 Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Реалом Сосьедад»
18:49 Орлов: «Реал Сосьедад» — серьёзный соперник, с ним надо быть быстрыми
18:49 «Реал» объявил о договорённости с Асенсио о продлении контракта
18:34 Сауль: благодарю бога за то, что я не перешёл в «Фулхэм», когда мне было 16
18:32 Неймар считает, что Мбаппе будет претендовать на «Золотой мяч»
18:30 Орлов: у «Ливерпуля» хорошая команда, но уж очень беспомощным был «Спартак»
18:17 Антон Миранчук: мы с братом мечтаем играть в «Барселоне»
Все новости RSS
Партнерский контент