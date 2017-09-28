Мевля: кто сильнее — «Сосьедад», «Краснодар» или «Спартак»? Пожалуй, «Краснодар»

Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«В эпизоде с пропущенным мячом в первом тайме мы потеряли концентрацию. Хорошо, что потом снова забили и победили. Мы понимали, что эта игра очень важна, конечно. Тренер говорил с нами об этом. Сегодня был тяжёлый матч, но главное, что мы выиграли его и заработали три очка. Испанская команда — сильнейший конкурент по группе.
Я рад, что сыграл уже несколько матчей подряд в стартовом составе. Это решение тренера добавляет мне уверенности как защитнику.
Кто сильнее — «Реал Сосьедад», «Краснодар» или «Спартак»? Пожалуй, выберу «Краснодар». Как раз предыдущий матч был с ними», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.