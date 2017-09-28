Венгер: БАТЭ показал довольно связную игру, и «Арсеналу» было непросто

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил на пресс-конференции после гостевой победы над БАТЭ (4:2) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Сегодня у нас была экспериментальная команда. На поле оказались и опытные игроки, и молодёжь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала тем, потом ребята немного подсели. Но в целом я доволен результатом. Должен отметить, что БАТЭ показал довольно связную игру, и нам было непросто. И ещё. Минск — очень красивый город.
Джек Уилшир провёл великолепный первый тайм. Он много старается и, думаю, способен вернуться на прежний уровень. Сейчас Джек в том периоде, когда карьера начинает развиваться по нарастающей. Если ему не помешают травмы, движение вперёд обязательно продолжится. Надеюсь, что это произойдёт.
Оливье Жиру забил 100-й гол за «Арсенал»? Поздравил его с этим выдающимся достижением. Не так много игроков могут похвастаться таким количеством голов. А забивать — самое сложное в футболе. Поэтому могу лишь похвалить нападающего», — цитирует Венгера «Прессбол».