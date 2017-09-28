Хет-трик Фернандеша принёс «Локомотиву» победу над «Фаставом»

В матче 2-го тура группы F Лиги Европы «Локомотив» в Москве разгромил чешскую команду «Фастав». «Железнодорожники» победили со счётом 3:0, забив все три мяча в начале матча.
Подопечные Юрия Сёмина уже на 1-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Мануэл Фернандеш. На 6-й минуте Фернандеш сделал счёт 2:0, а на 17-й португалец забил третий мяч, став автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.
В другом матче группы молдавский «Шериф» и датский «Копенгаген» сыграли вничью — 0:0. Таким образом, «Локомотив» стал единоличным лидером группы F.
Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 4 очка; 2. «Шериф» — 2; 3. «Копенгаген» — 2; 4. «Фастав» — 1.
Посмотреть голы матча «Локомотив» — «Фастав» можно в официальном «твиттере» РФПЛ.