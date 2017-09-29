С. Рамос: слова Пике — не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова своего коллеги из «Барселоны» Херарда Пике. Последний известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании. Футболист в очередной раз высказался на этот счёт на своей странице в социальной сети «Твиттер», призвав каталонцев принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме.
«Слова Пике – не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали. Возможно, эти слова также не лучшее для сборной Испании, однако каждый волен высказывать свою позицию», — приводит слова Рамоса Marca.
В последние годы Пике нередко отличался колкими и насмешливыми высказываниями в социальных сетях. Доставалось, в частности, и мадридскому «Реалу». В результате во время тренировок и матчей сборной Испании Пике нередко освистывали.