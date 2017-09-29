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С. Рамос: слова Пике — не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали

29 сентября 2017, пятница. 06:35 Футбол

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова своего коллеги из «Барселоны» Херарда Пике. Последний известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании. Футболист в очередной раз высказался на этот счёт на своей странице в социальной сети «Твиттер», призвав каталонцев принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме.

«Слова Пике – не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали. Возможно, эти слова также не лучшее для сборной Испании, однако каждый волен высказывать свою позицию», — приводит слова Рамоса Marca.

В последние годы Пике нередко отличался колкими и насмешливыми высказываниями в социальных сетях. Доставалось, в частности, и мадридскому «Реалу». В результате во время тренировок и матчей сборной Испании Пике нередко освистывали.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Серхио Рамос Херард Пике
Новости. Футбол
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