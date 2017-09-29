Ф. Перес призвал наказывать не Роналду, а симулянтов, намекая на Луиса Суареса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что качество судейства в Испании должно быть улучшено. Перес сказал это в связи с дисквалификацией нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, которая последовала по итогам первого матча Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (3:1). Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение: во время празднования своего гола он снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину. Перес в связи с этим сказал, что наказывать надо настоящих симулянтов, намекая на падение нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в штрафной площадке «Реала», в результате чего был назначен пенальти.
«Есть господа, которые симулируют, и ничего не происходит. А в конце приходится расплачиваться тому, кто никогда не идёт на симуляцию. У нас ошибаются все, но страдает один. Нужно наказать того, кто идёт на обман», — цитирует Переса Diario Madridista.