Маттеус: «Бавария»? Легче всего было бы пригласить Тухеля

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, кого может назначить руководство клуба на пост главного тренера команды. Главный тренер Карло Анчелотти был уволен после того, как команда проиграла «ПСЖ» со счётом 0:3 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности наставника «Баварии» назначен Вилли Саньоль.
«Если в «Баварии» хотят найти решение в долгосрочной перспективе, то легче всего было бы пригласить Томаса Тухеля, так как он свободен. С другой стороны, я думаю, что «Бавария» не ставит себя под давление в том, что касается временных отрезков. Полагаю, что в ближайшие недели клуб будет доверять Саньолю, пока не будет найдено решение», — цитирует Маттеуса Sky Germany.
Тухель в предыдущих двух сезонах возглавлял дортмундскую «Боруссию».