Нагельсман не забивает себе голову мыслями о работе у руля «Баварии»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман не забивает себе голову мыслями о работе у руля мюнхенской «Баварии». Специалист признался в этом после того, как руководство немецкого гранда приняло решение уволить с поста главного тренера Карло Анчелотти.
«Я не занимаюсь вопросами, касающимися «Баварии». Пресс-служба нашего клуба держит меня вдалеке от того, что не имеет отношения к следующей игре моей команды», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.
Анчелотти был уволен после того, как команда проиграла «ПСЖ» со счётом 0:3 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов. Что же касается Нагельсмана, то ранее он сказал, что мечтает в будущем возглавить «Баварию».
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