Роналду хочет зарабатывать € 35-40 млн в год, «Реал» предлагает € 25 млн в год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в случае подписания нового контракта хочет зарабатывать в стане мадридского клуба не меньше, чем Неймар в «ПСЖ» или Лионель Месси в «Барселоне», сообщает AS. Это означает, что португалец рассчитывает на зарплату в размере € 35-40 млн в год.
При этом отмечается, что мадридский клуб готов увеличить зарплату Роналду только до € 25 млн в год. Сейчас 32-летний форвард получает в «Реале» € 21 млн ежегодно.
Действующее соглашение Роналду с испанской командой в силе до лета 2021 года.
Роналду: наверное, Перес знает о новом контракте для меня лучше, чем я