Сидорчук: не помню, когда замены настолько усиливали игру киевского «Динамо»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от волевой победы своей команды над «Партизаном» в гостях во втором туре группового этапа Лиги Европы. Проигрывая в первом тайме с разницей в два мяча, киевляне сумели переломить ход матча и выиграть со счётом 3:2.
«В первую очередь скажу, что это заслуга тренеров, которые смогли достучаться до футболистов. Также очень важно, что здорово сыграли замены. Не помню, когда в последний раз игроки, вышедшие на поле во втором тайме, настолько усиливали игру. Спасибо ребятам, которые вышли и по большому счёту сделали результат.
Прежде всего хочу извиниться перед командой за второй гол. Наверное, если бы у нас не было настоящей команды, мы бы опустили руки и не выиграли бы этот матч. Но коллектив у нас есть. Спасибо ребятам», — цитирует Сидорчука пресс-служба «Динамо».