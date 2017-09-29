Монтелла: такая победа — большой шаг вперёд для «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от победы над «Риекой» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.
«Это был ценный опыт, мы получили знания о том, что должны контролировать матч и на 70-й минуте, а не сбавлять обороты. Я хочу отметить дух и характер команды, они и принесли нам победу. Это отличный результат и большой шаг вперёд для команды.
Был неописуемо рад видеть, как команда играет с этой энергией и решительностью даже в последнюю минуту. Нужно прибавлять в обороне и создавать больше моментов», — сказал тренер в эфире Sky Sport Italia.