Холдинг: я на седьмом небе от счастья, это первый мяч за «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг поделился эмоциями после гостевой победы над БАТЭ (4:2) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Ощущаю гордость, рад, что забил мой первый мяч за „Арсенал“. Я уже забивал во время предсезонного турне, а сейчас вообще на седьмом небе от счастья, что и показал, празднуя взятие ворот. Я просто пошёл на дальнюю штангу. Мертезакер поборолся за мяч, и мне было трудно промахнуться. Я мог забить еще, но мяч после удара попал в штангу. Но ничего, забью в другой раз.
Мы сами сделали матч трудным. В первые десять минут быстро двигали мяч и создавали шанс за шансом. Но во втором тайме пошла вязкая игра, у соперника появились возможности проводить острые контратаки. Было тяжело, но мы удержали преимущество», — цитирует Холдинга сайт клуба.