Володько: чёрт знает, с чем связан начальный мандраж БАТЭ в игре с «Арсеналом»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился мнением о поражении от «Арсенала» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы. Во встрече в Борисове хозяева пропустили три гола «канониров» уже к 25-й минуте.
«Проиграли… „Арсенал“ подтвердил свой уровень. Такие мастера не прощают ошибок, даже минимальных. Здорово действуют при большом скоплении защитников у ворот: стеночки, перепас — очень классно выглядят. Нам стоит поучиться.
С чем связан начальный мандраж? Чёрт его знает. Наверное, скованность. Согласен, первые 15 минут нам не удались. Быстрые голы гостей сбили то, на что мы надеялись.
Во втором тайме „Арсенал“, думаю, играл по счёту. Они забили четыре, нам нужно было три. Соперник немного успокоился, мы же продолжили создавать моменты, забили второй. Рад, что команда не остановилась, продолжила играть, несмотря на счет. По-другому и быть не должно: играли перед своими болельщиками», — цитирует игрока «Прессбол».