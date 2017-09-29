Мораес: счёт 0:2 после первого тайма в Белграде был для «Динамо» К неожиданным

Форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес дал оценку волевой победе своей команды над «Партизаном» в гостях во втором туре группового этапа Лиги Европы. Проигрывая в первом тайме с разницей в два мяча, киевляне сумели переломить ход матча и выиграть со счётом 3:2.
«У нас сегодня был очень сильный соперник. Нам было тяжело играть, особенно в первом тайме, когда результат складывался не в нашу пользу. Но мы продолжали оставаться сконцентрированными, верить в победу и в итоге добились её. Счет 0:2 после первого тайма был неожиданным. У нас были моменты, так же как и у соперника, просто они свои шансы реализовали. Конечно, при счете 0:2 нам было очень тяжело, но мы показали, что являемся сильной командой, и выиграли второй тайм. Поздравляю с этим всех ребят.
Эмоции очень хорошие, ведь мы добились невероятно важной победы и продолжаем находиться на первом месте в группе, и это нас вдохновляет, именно с этого места мы должны выйти в следующий этап.
Я постепенно, шаг за шагом приближаюсь к своей оптимальной форме, ведь достаточно давно не играл. Я доволен, что во втором матче выхожу на поле и хорошо играю, а «Динамо» побеждает. Это добавляет уверенности, и я с нетерпением жду следующих матчей, в которых хочу играть все лучше и лучше, чтобы стабильно находиться на высоком уровне», — цитирует бразильца официальный сайт «Динамо».