Давид Сильва в 2018 году может перейти в «Милан»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва летом будущего года может покинуть свою команду и продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Tuttmercatoweb, испанский футболист может перейти в «Милан».
Отмечается, что стороны уже начали переговоры по контракту. Действующее соглашение Сильвы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2019 года.
Сильва в прошлом сезоне принял участие в 45 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Испанец выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
Давид Сильва начал переговоры c «Манчестер Сити» о продлении контракта