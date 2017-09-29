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Давид Сильва в 2018 году может перейти в «Милан»

29 сентября 2017, пятница. 10:32 Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва летом будущего года может покинуть свою команду и продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Tuttmercatoweb, испанский футболист может перейти в «Милан».

Отмечается, что стороны уже начали переговоры по контракту. Действующее соглашение Сильвы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2019 года.

Сильва в прошлом сезоне принял участие в 45 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Испанец выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.

Давид Сильва начал переговоры c «Манчестер Сити» о продлении контракта
Источник: Tuttomercatoweb Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Милан Давид Сильва Трансферы
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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