Реднапп: я вернусь к тренерской работе, если получу интересное предложение

Известный специалист Гарри Реднапп признался, что рассчитывает продолжить тренерскую карьеру после увольнения с поста главного тренера «Бирмингема».
«Никогда не знаешь, что будет дальше. Всё может изменить один звонок. Я уже сказал, что не вернусь, но вдруг кто-то скажет: «У нас тут кое-что есть».
Если это будет интересно, я соглашусь. Люди говорят: «О, да он опустился до „Бирмингема“» — а мне нравилось, я с нетерпением ждал каждого дня. Мне там нравилось, очень нравилось», — цитирует специалиста Sky Sports.
Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать