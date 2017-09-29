Бутко: Марлос — один из лучших в «Шахтёре», сборной Украины он тоже поможет

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко прокомментировал принятие игроком «горняков» Марлосом гражданства Украины.
«Марлос в „Шахтере“ — один из лучших, поэтому и сборной поможет. Но вызывать ли его и как будет дальше, решать тренерскому штабу сборной Украины. Пока мы серьёзно это не обсуждали с партнерами-«сборниками», пока всё было только на уровне шуток.
Времени после Манчестера восстановиться у нас предостаточно, поэтому с этим проблем нет. Я тоже чувствую себя хорошо. Сыграл в сборной, пару матчей в „Шахтёре“, поэтому ощущаю себя в тонусе, всё нормально», — цитирует Бутко Мatchday.
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