Зобнин показал, как завершает процесс восстановления после травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал в своём «инстаграме» видео о завершающей стадии процесса восстановления после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в июне в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0).
В начале месяца 23-летний футболист сообщил, что колено больше его не беспокоит и он уже занимается на 80% от максимума. Тогда же Зобнин сказал, что проводит завершающую стадию восстановления после травмы.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Романа Зобнина.
Зобнин: восстановление идёт по плану, занимаюсь уже на 80% от максимума