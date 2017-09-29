Агуэро подтвердил, что у него сломано ребро в результате аварии в Амстердаме

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своём «твиттере» подтвердил, что сломал ребро в результате ДТП, произошедшего в Амстердаме 28 сентября.
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.
«Я дома в Манчестере после осмотра в клубе. У меня сломано ребро. Болит, но я в порядке, полностью сосредоточен на восстановлении. Спасибо всем!», — написал Агуэро.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Серхио Агуэро.