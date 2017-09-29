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Божович: если бы «Арсенал» не терял очки, ведя в счёте, то был бы сюрпризом РФПЛ

29 сентября 2017, пятница. 23:01 Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 12-го тура РФПЛ.

«Очень хорошо начали эти игру, и у нас была пара очень хороших моментов. Прекрасно понимали, что очки нам очень нужны. Слава богу, что успели забить, а затем нам пришли на помощь потери игроков соперника. Сначала была красная карточка, потом травма. Краснодарцы какое-то время играли вдевятером. Так что нам повезло, хотя в конце могли пропустить. Тогда была бы большая неудача. Но выиграли, думаю, заслуженно. У нас было больше моментов, мы больше хотели победить. Хотел бы поблагодарить игроков за самоотдачу, а также болельщиков за лучшую, как всегда, поддержку.

Сложно сказать, лучшая ли это игра „Арсенала“ под моим руководством. Были и другие хорошие матчи, сравнивать трудно. Но если учесть, что „Краснодар“ — очень хорошая команда, то, может быть, и лучшая игра.

Кангва — качественный игрок. Он чуть-чуть похож на Муссу Думбия. У него очень хорошая скорость, хорошая обводка, удар, но физически он ещё не готов. Во время паузы постараемся провести товарищеский матч, а дальше игра с „Зенитом“. Думаю, к тому моменту Кангва будет готов лучше.

У Альвареса и Чаушича проблемы с икроножными мышцами. Чаушич получил ушиб с „Тамбовом“, и после этого у него заболела нога на искусственном поле с „Уфой“. Мы пытались их восстановить к этому матчу, но не успели. Григалава начал тренироваться с основным составом, сделали ему специальную маску. Берхамов тоже работает с основным составом. Думаю, они через какое-то время будут готовы играть. Максимов тоже восстанавливается, и мы надеемся, что он восстановится быстро.

Думаю, все эти потери пошли нам на пользу в плане сплочения команды. Мы проиграли „Тамбову“, и все думают, что „Арсенал“ не хотел побороться за Кубок, хотя это не так. Нам очень хотелось. Увы, проиграли. Психологически было трудно, и на этом фоне мы проиграли „Уфе“. Могу сказать, что незаслуженно. Сегодня нам некуда было деваться, и ребята это понимали. Если бы сегодня проиграли, была бы очень сложная турнирная ситуация.

Почему сбавили в ходе матча, когда вели в счёте и имели численное преимущество? Это психологический момент. Уже раз пять-шесть мы вели по счёту и по игре, и если бы не теряли очки, то были бы большим сюрпризом чемпионата. Но продолжаем борьбу в нижней половине.

Кто сегодня гол забил? Горбатенко. Я не очень хорошо видел момент, но думаю, что никто не успел дотронуться до мяча. Все промахнулись», — сказал Божович на послематчевой пресс-конференции.

Божович: кого интересует содержание игры? Самым главным было набрать три очка
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар Миодраг Божович
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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