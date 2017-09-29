Шалимов: «Краснодар» создал «Арсеналу» комфортные условия, а они нам — нет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевое поражение в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Расстроены результатом и тем, как складывалась игра. Плохо закончили этот период в плане результата, турнирной таблицы, игры, настроения. Но сейчас обсуждать это не с кем: наши игроки разъезжаются. У нас сейчас выходные, уезжают сборники. Потом соберёмся, будем об этом говорить. А так, я разочарован, хотя, оставшись вдевятером, в конце у нас был очень серьёзный момент. Могли забить и не проиграть матч.
Нет сожаления по поводу ранних замен. Нам надо было обязательно усиливать фланг, поскольку мы проигрывали. Поменяли игрока, который выпадал, хотя не он один играл плохо. Третью замену сделали, когда подсели, чтобы была какая-то свежесть. Такое бывает. И в прошлом сезоне раза два-три делали три замены за 20 минут до конца, а потом заканчивали в меньшинстве из-за травмы.
Сюрпризом состав „Арсенала“ не стал. У них схема не поменялась, они играли так же. Но мы сделали много, чтобы туляки неплохо играли в свою игру, то есть это позиционная оборона и выход в контратаку. Плюс опять получили гол со стандарта. Мы создали им очень комфортные условия, тогда как они нам — нет», — сказал Шалимов на послематчевой пресс-конференции.